Стать миллионером может каждый

В конце ноября Банк России зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян. Одних только потребительских микрозаймов с невыгодными, завышенными процентными ставками за первое полугодие 2021 года было выдано более чем на 220 млрд рублей.
В конце ноября Банк России зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян. Одних только потребительских микрозаймов с невыгодными, завышенными процентными ставками за первое полугодие 2021 года было выдано более чем на 220 млрд рублей.
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