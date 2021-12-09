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Стать миллионером может каждый

Стать миллионером может каждый

В конце ноября Банк России зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян. Одних только потребительских микрозаймов с невыгодными, завышенными процентными ставками за первое полугодие 2021 года было выдано более чем на 220 млрд рублей.

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