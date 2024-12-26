Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет операторов связи отключать связь, замораживать деньги на абонентских счетах и приостанавливать возврат средств по авансу по требованию суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.
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