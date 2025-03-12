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RT Russia

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В Госдуме рассказали, как поступить при случайном переводе денег не тому человеку

В Госдуме рассказали, как поступить при случайном переводе денег не тому человеку

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал в беседе с RT, как поступить, если вы случайно перевели деньги не тому человеку.

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