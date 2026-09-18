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Владелец бренда Love is... подал в суд на «Магнит» и «Московский картофель»

Владелец бренда Love is... подал в суд на «Магнит» и «Московский картофель»

В Арбитражный суд Калужской области с иском обратилась компания из Нидерландов Minikim Holland B.

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