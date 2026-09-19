Экс-министр Литвы заявил о пределе санкционного давления Европы на Россию

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европа исчерпала возможности для введения новых масштабных санкций против России.
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