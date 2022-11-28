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The Economist заявил об открытии «второго фронта» против России

The Economist заявил об открытии «второго фронта» против России

Журнал The Economist в своей печатной версии заявил об открытии «второго фронта» против России. При этом, как отмечает эксперт РИА Новости Владимир Корнилов, в электронной версии название соответствующей статьи было изменено на «Перо и меч».

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