Выступление на методическом объединении учителей-дефектологов.

23 ноября на базе ГУО ´Детский сад N 44 г. Бобруйска´ состоялось заседание методического объединения учителей-дефектологов пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования Ленинского района города.
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