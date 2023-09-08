«Они всё равно умрут»: заведующий онко-отделением ЦРБ воровал у больных раком дорогие препараты, а вместо них делал инъекции физраствора (видео)
Настоящее чудовище в белом халате арестовали в городе Семёнов Нижегородской области. Как считает следствие, заведующий онкологическим отделением ЦРБ Олег Тюкалов воровал и продавал дорогостоящие лекарственные препараты, предназначенные для больных раком, а подчинённым отдавал распоряжение делать им инъекции физраствора.
Комментарии
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Это так бездушно. Люди проходят столько боли , просто чтоб выжить, побыть в этой жизни с любимыми, родными. У кого то дети маленькие, жены, мужья. Люди надеятся , верят, молятся. И в наше время неплохие шансы есть. И даже в сложных случаях помогают. А он лишал последнего шанса, последней надежды . И он понимал, что он делает. Это бесчеловечно!
Гандон! А сослуживцы по телику базарят за него, что такой хороший!
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