«Они всё равно умрут»: заведующий онко-отделением ЦРБ воровал у больных раком дорогие препараты, а вместо них делал инъекции физраствора (видео)

Negnost Ros

Это так бездушно. Люди проходят столько боли , просто чтоб выжить, побыть в этой жизни с любимыми, родными. У кого то дети маленькие, жены, мужья. Люди надеятся , верят, молятся. И в наше время неплохие шансы есть. И даже в сложных случаях помогают. А он лишал последнего шанса, последней надежды . И он понимал, что он делает. Это бесчеловечно!