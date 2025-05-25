Губерниев: уверенно выиграю выборы на пост главы ФЛГР, и все лыжники мгновенно переобуются

Дмитрий Губерниев прокомментировал своё участие в выборах на пост главы ФЛГР. «Команда Камалы Харрис тоже так считала! Что из этого получилось — известно! Я уверенно выиграю выборы, и все лыжники мгновенно переобуются! Мы-то с Денисом Спицовым знаем! На самом деле здесь ключевое: мы ничего не решаем! И президиум не решает, типичная правовая безграмотность спортсменов налицо.
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