Губерниев: уверенно выиграю выборы на пост главы ФЛГР, и все лыжники мгновенно переобуются

Дмитрий Губерниев прокомментировал своё участие в выборах на пост главы ФЛГР. «Команда Камалы Харрис тоже так считала! Что из этого получилось — известно! Я уверенно выиграю выборы, и все лыжники мгновенно переобуются! Мы-то с Денисом Спицовым знаем! На самом деле здесь ключевое: мы ничего не решаем! И президиум не решает, типичная правовая безграмотность спортсменов налицо.