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Губерниев: уверенно выиграю выборы на пост главы ФЛГР, и все лыжники мгновенно переобуются

Губерниев: уверенно выиграю выборы на пост главы ФЛГР, и все лыжники мгновенно переобуются

Дмитрий Губерниев прокомментировал своё участие в выборах на пост главы ФЛГР. «Команда Камалы Харрис тоже так считала! Что из этого получилось — известно! Я уверенно выиграю выборы, и все лыжники мгновенно переобуются! Мы-то с Денисом Спицовым знаем! На самом деле здесь ключевое: мы ничего не решаем! И президиум не решает, типичная правовая безграмотность спортсменов налицо.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Этот Губерниев еще тот переобувальщик...
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13 час.
Валентин Воробьев
Безграмотный в лыжах Губерниев во главе ФЛГР будет трепло, временщик и могильщик биатлона. Такой он сразу виден. Как бы потом не пожалеть.
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5 час.
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