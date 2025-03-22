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Профессор Кузник: ЕС впал в безумие с идей о собственном ядерном оружии

Профессор Кузник: ЕС впал в безумие с идей о собственном ядерном оружии

По мнению директора Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессора Питера Кузника, европейские страны демонстрируют признаки безумия, обсуждая концепции усиления ядерной защиты и наращивания военных бюджетов.

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