Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что власти регионов России обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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