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Сентябрьдән 3 яшькә кадәрге балалы әниләр өчен сынау срогы Хезмәт кодексын бозуга керәчәк

Өч яшькә кадәрге балалары булган хатын-кызлар өчен хезмәт килешүендәге сынау срогы турындагы билге 2026 елның 1 сентябреннән юридик көчкә ия булмаячак, дип хәбәр итте ТАСС агентлыгына адвокат, РФ Федераль адвокатлар палатасы киңәшчесе, Мәскәүнең «Траст энд ло» адвокатлар коллегиясе идарәче партнеры Майя Шевцова.

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