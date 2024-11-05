🌧 В Крыму ожидаются дожди и сильный ветер На полуострове действует штормовое предупреждение. Местами пройдут ливни, а в горах выпадет снег, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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🌧 В Крыму ожидаются дожди и сильный ветер На полуострове действует штормовое предупреждение. Местами пройдут ливни, а в горах выпадет снег, сообщили в ГУ МЧС по региону.