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test mazurok

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🌧 В Крыму ожидаются дожди и сильный ветер

🌧 В Крыму ожидаются дожди и сильный ветер На полуострове действует штормовое предупреждение. Местами пройдут ливни, а в горах выпадет снег, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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