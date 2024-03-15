Боец ВС РФ вышел один против группы диверсантов и вернулся победителем

Ожесточенные бои с украинским противником не прекращаются ни на день. Незалежные вояки, гонимые киевскими руководителями, делают все для того, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.
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