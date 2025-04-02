Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД

Президент РФ Владимир Путин постановил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, говорится в указе президента, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Кремле.
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