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Суд запретил селлерам Ozon использовать образ Никиты Джигурды на товарах

Суд запретил селлерам Ozon использовать образ Никиты Джигурды на товарах

Пресненский районный суд Москвы запретил двум индивидуальным предпринимателям использовать имя и изображение Никиты Джигурды при продаже масок на маркетплейсе Ozon, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдиксции в официальном телеграм-канале.

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