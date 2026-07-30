Химические ракеты больше не будут работать в одиночку: Impulse Space представила новую электрическую систему тяги для длительных космических миссий

Новая электрореактивная система Electra возьмёт на себя длительное удержание орбиты, оставляя химическое топливо для сложных манёвровImpulse Space представила свою первую электрореактивную двигательную установку Electra, которая будет работать совместно с традиционными химическими двигателями.
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