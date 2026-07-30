iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Химические ракеты больше не будут работать в одиночку: Impulse Space представила новую электрическую систему тяги для длительных космических миссий

Химические ракеты больше не будут работать в одиночку: Impulse Space представила новую электрическую систему тяги для длительных космических миссий

Новая электрореактивная система Electra возьмёт на себя длительное удержание орбиты, оставляя химическое топливо для сложных манёвровImpulse Space представила свою первую электрореактивную двигательную установку Electra, которая будет работать совместно с традиционными химическими двигателями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии