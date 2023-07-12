Портрет хана Узбека

Алексей Горшков

Ух ты! "Институт археологии им. Халикова"! А я у живого Альфреда Хасановича Халикова,будучи студентом Казанского Государственного университета, учился! А когда уже в милиции следователем работал,его дочь - адвокат в моём уголовном деле присутствовала! Я,помнится,узнав,что она Альфредовна, спросил - не дочь ли она моего препода - оказалось,что да! Много уголовных дел я расследовал,но это запомнил - не только потому что адвокатом там Халикова была,хоть это тоже запомнилось,но и тем,что это был РЕДЧАЙШИЙ случай,когда защитники были И у обвиняемого,И у потерпевшего! Причём так получилось,что противоборствующие адвокаты учились в одной группе на юрфаке! Помню,когда я проводил очную ставку - адвокаты перессорились по какому-то юридическому моменту - не только к моему удивлению,но и к удивлению своих клиентов! Самое интересное - что ко мне,как к следователю, претензий ни с одной стороны не было!