Швеция направит в Эстонию 600 заключенных для отбывания наказания

Первые 30 заключенных будут в августе переведены из Швеции в Эстонию для отбывания наказания, заявил начальник подразделения Шведской тюремной и пробационной службы Никлас Белльстрём, сообщает 2 августа SVT.
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