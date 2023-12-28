В Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону

АН

Алексей Наседкин

Паспорта запросто выдавали мигрантам даже не десятками, а сотнями тысяч, а лишаем - до десяти случаем не дотягиваем. Мораль: в первом - некоторым удалось очень даже не плохо нажиться, во втором, думаю, и без благодарности обошлись.