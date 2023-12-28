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В Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону

В Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону

Петербургская полиция впервые провела процедуру лишения российского гражданства осужденных. Паспорта были изъяты у девяти уроженцев стан стран ближнего зарубежья, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Паспорта запросто выдавали мигрантам даже не десятками, а сотнями тысяч, а лишаем - до десяти случаем не дотягиваем. Мораль: в первом - некоторым удалось очень даже не плохо нажиться, во втором, думаю, и без благодарности обошлись.
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ОТ
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