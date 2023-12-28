В Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону

Петербургская полиция впервые провела процедуру лишения российского гражданства осужденных. Паспорта были изъяты у девяти уроженцев стан стран ближнего зарубежья, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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