Сводки СВО, 4 августа, главное: День «Севера», драп Драпатого, обрушен стратегический мост под Одессой

1622-й день спецоперации. Зеленский опять предлагает воздушное перемирие из-за своей дырявой ПВО Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС 3 августа стал днем ГрВ «Север», которая освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.