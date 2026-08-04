1622-й день спецоперации. Зеленский опять предлагает воздушное перемирие из-за своей дырявой ПВО Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС 3 августа стал днем ГрВ «Север», которая освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
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