Эксперты прогнозируют рост кредитных ставок в I квартале 2025 года

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Средняя одобренная ставка по кредитам наличными физическим лицам в прошлом году серьезно увеличилась по сравнению с 2023 годом – 22,4% против 14,9% соответственно, заявили "Известиям" в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги" (сервис Мосбиржи).