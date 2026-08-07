Эксперт Поздняков: при покупке ряда товаров можно предъявить водительские права

Водительское удостоверение само по себе не является документом, удостоверяющим личность гражданина. Его основное правовое назначение — подтверждать право управления транспортными средствами, и оно не включено в установленный перечень документов, удостоверяющих личность.
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