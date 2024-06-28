Смертельное ДТП произошло в Сакском районе Крыма

Подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Крыму.Предварительно установлено, что вечером 27 июня водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении Симферополя, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, где машина и перевернулась.