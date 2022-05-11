Народный календарь. Дневник погоды 11 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 11 МАЯБЕРЕЗОСОКЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58344/ ПРИМЕТЫ НА 11 МАЯ:- Если звезды сильно мерцают на рассвете – будет дождь в самое ближайшее время- Если солнце встает ясное, то лето будет погожим- Весь день дует ветер с юга – лето будет урожайное, но грозовое- Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды – год будет урожайным- Понизилась температуре до окончания дождя – в ближайшие дни погода улучшится- Запели жаворонки –пора за плуг браться- Рябина зацвела рано –можно будет собрать богатый урожая овса- Поздно зацвели одуванчики – лето будет засушливым- Бабочки спрятались в сараях и домах – будет ветрено и холодно- Береза распустилась - пора овес сеять, дуб распустился - пришло время для посадки гороха.