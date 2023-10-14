Министр финансов Украины заявил, что "усталость" доноров растет

Киеву становится все труднее получать финансовую поддержку. Внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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