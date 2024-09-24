Эксперт: «Если не предпринять срочные меры, то нас ждут «темные времена»

Алексей ТИМОШЕНКО, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Приморские электрические сети», рассказал «Конкуренту» о ситуации в энергоотрасли Приморья: Число аварий на ЛЭП и подстанциях растет одновременно с возмущением населения, которое во всех бедах винит сотрудников теплоэлектроцентралей.
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