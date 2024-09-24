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Эксперт: «Если не предпринять срочные меры, то нас ждут «темные времена»

Эксперт: «Если не предпринять срочные меры, то нас ждут «темные времена»

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Светлана Киселева
Бла-бла-бла...для кого и для чего? Для оправдания перед кем? ,,Где деньги, Вань?,,....
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