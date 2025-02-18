В России за ночь ️сбили пять украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ На протяжении прошлой ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре из них были сбиты над Воронежской областью, а один — над Белгородской областью.