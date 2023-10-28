Психолог объяснил, почему мужчины боятся сделать первый шаг

Психолог объяснил, почему мужчины боятся сделать первый шагКадр из фильмаПервый шаг в отношениях боятся сделать даже харизматичные успешные мужчины, которые следят за собой и не зависят от мнения окружающих, — при встрече с той самой и они теряют дар речи.