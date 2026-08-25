Индия и США обсудили сотрудничество в Индийском океане

Различные вопросы стратегического партнёрства в Индийском океане обсудили секретарь МИД Индии Викрам Мисри и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер, сообщил индийский политик 25 августа в своем аккаунте в социальной сети Х.
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