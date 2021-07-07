Славянская доктрина

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Гороскоп на 9 июля 2021 Овен Гороскоп советует Овну бодро включаться во все, что предложит начальство.

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Юрий Ильинов
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Юрий Ильинов
Самая длинная прямая лестница в мире находится на острове Святой Елены Эта лестница - лестница Иакова - построена в 1829 году. В ней 699 ступеней, перепад высоты в 200 метров. Построила её железнодорожная компания, чтобы поднимать грузы из порта Джеймстауна.
Юрий Ильинов
Гробница Жюля Верна. Жюль Верн — французский писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра научной фантастики, покоится в склепе, соответствующем его великому таланту. Знаменитый писатель-фантаст Жюль Верн умер от диабета в 1905 году в возрасте 77 лет во французском городе Амьен, где его и похоронили на кладбище «Симтьер-де-ла-Мадлен». Через два года после смерти на месте его погребения воздвигли памятник, названный «К бессмертию и вечной юности» (Vers l’Immortalité et l’Eternelle Jeunesse). Статуя, созданная скульптором Альбертом Розе из настоящей посмертной маски писателя, изображает согнутый стан Жюля Верна, разбивающего собственное надгробие и восстающего из могилы. Поскольку автор завоевал неоспоримое влияние в жанре фантастики и до сих пор является неоспоримым авторитетом, склеп Жюля Верна является местом паломничества преданных фанатов

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