"Моченая" курица целиком в духовке

АТ

Андрей Тихонов

Прочёл со вниманием, есть вопросы. Во-первых, почему замачивание в солевом растворе Вы называете маринованием? Кроме соли, в продукт ничего не вносится. Соль разрушает ткани, лишает мясо первоначальной свежести, пользы, вкуса. Во-вторых, каков результат засолки? Ткани курицы пропитаны солью. Стало быть, ни одна специя не пройдет внутрь, вместо этого она будет сохнуть и выгорать на поверхности. Паприка - не только цвет, и даже не в первую очередь цвет (вспомнились пресловутые кролики..). Нет, такой хоккей нам не нужен, увы..