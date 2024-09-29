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"Моченая" курица целиком в духовке

"Моченая" курица целиком в духовке

Курицу целиком готовлю разными способами. Мариную в различных смесях, фарширую, не удаляя кости, или разделываю так, что остаются только крылья, ножки, кожа и на коже мясо.

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Комментарии
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АТ
Андрей Тихонов
Прочёл со вниманием, есть вопросы. Во-первых, почему замачивание в солевом растворе Вы называете маринованием? Кроме соли, в продукт ничего не вносится. Соль разрушает ткани, лишает мясо первоначальной свежести, пользы, вкуса. Во-вторых, каков результат засолки? Ткани курицы пропитаны солью. Стало быть, ни одна специя не пройдет внутрь, вместо этого она будет сохнуть и выгорать на поверхности. Паприка - не только цвет, и даже не в первую очередь цвет (вспомнились пресловутые кролики..). Нет, такой хоккей нам не нужен, увы..
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