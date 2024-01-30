На Синявинской сотрудники полиции приняли роды у женщины на улице

Сотрудники патрульно-постовой службы помогли женщине, которая родила девочку на улице Синявинская. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Росии Ирина Волк «Сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили на дороге женщину, которая жестами просила остановиться.