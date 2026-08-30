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Царьград

7 591 подписчик

Кроссворд Life.ru проверит вашу память о школьных годах

Кроссворд Life.ru проверит вашу память о школьных годах

Приближается 1 сентября, и Life.ru предлагает вернуться за парту, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните школьные годы.

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