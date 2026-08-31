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FiNE NEWS

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Валерия Чекалина рассказала о своем диагнозе и деятельности после постановки диагноза

Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, сообщила в социальной сети Instagram о своем диагнозе — четвертой стадии рака желудка, поставленном около полугода назад.

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