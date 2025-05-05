Трамп спасает умирающий Голливуд введением жестких пошлин на иностранные фильмы

Глава Белого дома Дональд Трамп, назвав ситуацию с умирающим Голливудом угрозой национальной безопасности, объявил о введении 100% пошлин на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в США.
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