Нью Информ

1 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Бред придурка , иран может взять напрокат у нас все что потребуется и израиль исчезнет с лица земли , а израиль этого...Историк Климовски...
  • Андрей Соловьев
    На геронтофила пугалкина как раз уголовное дело давно заведено.Бравицкая подозре...
  • Кламбер Спаниэль
    На фронт бы шел дурь свою прикладыватьРевнивый мужчина ...

Киевские боевики обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

Киевские боевики обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

Киевские боевики в течение нескольких часов обстреливали Донецк, Ясиноватую, Горловку и Макеевку. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх