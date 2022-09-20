Киевские боевики обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

Киевские боевики в течение нескольких часов обстреливали Донецк, Ясиноватую, Горловку и Макеевку. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).