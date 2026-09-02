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Главное за ночь и утро 2 сентября: удары Ирана и закрытие аэропортов

Главное за ночь и утро 2 сентября: удары Ирана и закрытие аэропортов

За ночь и на утро 2 сентября главными событиями стали обмен ударами между США и Ираном, ограничения в российских аэропортах и новые данные о нападении в школе Канска.

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