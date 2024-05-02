В «Спартаке» подтвердили интерес к Ивичу

Томаш Амарал заявил, что в «Спартаке» действительно заинтересованы в услугах Владимира Ивича. Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что в клубе рассматривают вариант с назначением на пост главного тренера команды Владимира Ивича, сообщает «РБ Спорт».