В «Спартаке» подтвердили интерес к Ивичу

Томаш Амарал заявил, что в «Спартаке» действительно заинтересованы в услугах Владимира Ивича. Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что в клубе рассматривают вариант с назначением на пост главного тренера команды Владимира Ивича, сообщает «РБ Спорт».
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