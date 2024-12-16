Учёные исследуют затопленные сооружения древнего города Диоскурия

Предположительно, именно этому поселению принадлежат найденные возле берегов Сухума укрепления.Археологические работы ведутся на побережье Сухума, где предположительно находилась древнегреческая колония Диоскурия.
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