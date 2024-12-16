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Учёные исследуют затопленные сооружения древнего города Диоскурия

Учёные исследуют затопленные сооружения древнего города Диоскурия

Предположительно, именно этому поселению принадлежат найденные возле берегов Сухума укрепления.Археологические работы ведутся на побережье Сухума, где предположительно находилась древнегреческая колония Диоскурия.

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