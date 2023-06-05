Инфореактор

1 125 подписчиков

Российский Ка-52 ликвидировал опорные пункты противника в зоне поражения украинского ЗРК

Российский Ка-52 ликвидировал опорные пункты противника в зоне поражения украинского ЗРК

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» российских войск уничтожил опорные пункты украинских боевиков, пока находился в зоне поражения зенитных ракетных комплексов ВСУ в Донбассе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх