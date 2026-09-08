Онкогинеколог Макарова: эндометриоз не исчезает после родов

В мире 5-10 процентов женщин репродуктивного возраста сталкиваются с эндометриозом. Вокруг этой болезни, мешающей забеременеть и спокойно выносить ребенка, ходит множество мифов, рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова.