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Госкомветеринарии Крыма информирует о необходимости соблюдения мер по профилактике лейкоза крупного рогатого скота на территории Республики Крым

Госкомветеринарии Крыма информирует о необходимости соблюдения мер по профилактике лейкоза крупного рогатого скота на территории Республики Крым

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о неукоснительном выполнении руководителями животноводческих предприятий по содержанию и разведению крупного рогатого скота разных форм собственности, владельцами животных требований Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза РФ.

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