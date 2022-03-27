Индия успешно испытала собственную систему ПВО

Новейший индийский зенитный ракетный комплекс MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile), сконструированный организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), прошел успешные испытания на полигоне Баласор, штат Одиша.
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