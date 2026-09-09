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Царьград

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Вильфанд: на Сибирь обрушатся ливни, град и ветер до 25 м/с

Вильфанд: на Сибирь обрушатся ливни, град и ветер до 25 м/с

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которые ожидают жителей Сибири и Дальнего Востока в предстоящие выходные.

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