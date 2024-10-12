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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Панжинский: «Верю, что Олимпийские игры-2026 станут такой линией, после которых начнется наше возвращение»

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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