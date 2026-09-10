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Царьград

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Премьер Канады Карни объявил о планах по производству дронов

Премьер Канады Карни объявил о планах по производству дронов

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским в Калгари заявил, что вооружённые силы страны обладают лишь 2 тыс.

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