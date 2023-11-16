Свердловский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом

Авария произошла рано утром 15 ноября на Серовском тракте неподалёку от Верхней ПышмыСостояние шестерых пострадавших утром 15 ноября в Свердловской области в ДТП на Серовском тракте можно назвать удовлетворительным.
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