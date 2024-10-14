Ансамбль народного танца Файзи Гаскарова с аншлагом начал гастроли в Казани

Юбилейный тур по городам России Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан с программой «Танцы народов мира» стартовал в воскресенье в Казани при аншлаге.
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