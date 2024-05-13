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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 5-й раз подряд. У Ибрагимовича 3 таких приза, у Азара – 2

Форвард «ПСЖ» получил приз лучшему игроку чемпионата Франции от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

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